Ida Platano non è stata bene. La stagione di UeD è terminata da diverse settimane: le telecamere si sono spente e gli studi hanno chiuso i battenti, ma non è lo stesso anche per la curiosità dei fans sulle vicende che riguardano i protagonisti del dating show.

Gli affari personali e soprattutto amorosi dei volti più noti del programma sono sicuramente un argomento di grande interesse per il pubblico del piccolo schermo. Proprio per questo motivo i più amati del salotto di Maria De Filippi continuano a tenere costantemente aggiornati i loro followers tramite i vari profili social.

Tra di loro appare scontato includere anche Ida Platano. La parrucchiera Bresciana ha dovuto fronteggiare un anno pieno di difficoltà tra le varie delusioni d’amore e il rientro nel programma del suo ex storico Riccardo Guarnieri.

Di recente la dama è diventata sempre meno presente sui social e, se fino a poco fa i fans ipotizzavano flirt e storie, ora tutti i seguaci della dama sono preoccupati dopo aver visto la sua ultima storia.

La dama infatti ha pubblicato il suo polso con indosso il braccialetto che si usa per i ricoveri in ospedale, scrivendo: “Ciao belli miei…Volevo dire che non sono sparita, ma purtroppo in questo periodo non sto tanto bene… Passerà, tornerò presto, un abbraccio”.

Dopo questo annuncio la dama ha ricevuto moltissimi messaggi da parte dei fans, tutti in apprensione per il suo stato di salute. Per questo, Ida ha deciso di spiegare meglio l’accaduto, per rassicurare i suoi followers sulle sue condizioni di salute.

Infatti nelle storie successive la dama ha spiegato: “È iniziato tutto con delle emicranie fortissime… Veramente non le ho mai avute così… Da lì il mio medico, quando mi ha visitata, mi ha detto di andare subito al pronto soccorso. Insomma varie visite, ma adesso sto meglio e mi riprenderò presto!”. Insomma, per fortuna la dama non ha avuto nulla di grave, ma di sicuro ha fatto prendere un bello spavento ai suoi fans.