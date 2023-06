Ida Platano è stata una delle dame protagonista delle ultime edizioni di Uomini e Donne. L’hair stylist dopo diverse pene d’amore ha trovato la persona della sua vita, ovvero Alessandro Vicinanza. Un amore forte che ha fatto convincere i due ad abbandonare il dating show per vivere esternamente e appieno la loro storia.

Fonte: web

Dopo un periodo di alti e bassi, oggi tra i due sembra esser tornato il sereno. L’ex dama del trono over è stata molto amata dal pubblico di Uomini e Donne ma non sono di certo mancati gli haters che l’hanno insultata e purtroppo continuano a farlo.

Lavorando come hair stylist, Ida ci ha abituati in studio ad apparire con look sempre diversi. Ma c’è una foto che arriva dal passato che la ritrae con un look davvero insolito. Non è chiaro a quando risale, ma nello scatto pubblicato da Velvet Gossip, si vede Ida con i capelli ricci e corti in stile afro e un trucco marcato. Un look davvero incredibile tanto che parecchie persone credono si tratti di una parrucca. Lo scatto ha lasciato i fan sbalorditi, che mai si sarebbero aspettati di vedere mai una foto del genere della Platano. La foto ha ottenuto comunque grandi like a dimostrazione che i fan della donna hanno apprezzato.

Fonte: web

Ida purtroppo negli ultimi giorni ha dovuto anche fare i conti con degli insulti. La donna si è sfogata sui social. “Ieri una donna mi ha chiamato al negozio per criticarmi: ma siete impazziti?” – ha detto.

“Voi vedete quello che scelgo di farvi vedere, il resto non lo sapete. Ma io ieri, qua a lavoro ho ricevuto una telefonata che io da donna mi vergogno, ed era una donna. Ma a che livelli siamo arrivati? Non so se è il caldo o il covid, siete impazziti, siete maligni e cattivi. Ste robe qua, da madre non me le faccio dire da nessuno. Quelle 5 e 6 che mi mandano cose passate, finitela. Il passato è passato, non state ad ossessionarvi” – lo sfogo di Ida.