Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza di nuovo in crisi? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore i nomi di Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Nonostante la coppia abbia da poco smentito i rumors di una presunta crisi, alcuni indizi social hanno sollevato nuovi dubbi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono di nuovo in crisi? In queste ultime ore stanno circolando alcuni rumors secondo cui gli ex protagonisti di Uomini e Donne non starebbero vivendo un bel periodo. I rumors sono stati poi rafforzati da una serie di indizi social condivisi da Alessandro Vicinanza.

Qualche giorno fa l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha condiviso sulla sua pagina Instagram una frase che ha destato una serie di sospetti in tutti i suoi fan. Queste sono state le parole di Alessandro Vicinanza a riguardo:

Quando ti stanchi, ti stanchi davvero, non minacci più, non avverti, non supplichi, non ti interessi più, ti fermi solo, chiudi il libro, spegni la luce e metti un punto.

Inutile dire che le parole dell’ex protagonista del programma di Maria De Filippi hanno scatenato la curiosità dei fan i quali si sono chiesti cosa sta succedendo tra la coppia. Al momento i diretti interessati sono rimasti in silenzio ed hanno deciso di non commentare il gossip che sta circolando sul loro conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Ida Platano e Alessandro Vicinanza romperanno il silenzio in merito a questa vicenda.

Solo qualche giorno fa la coppia aveva smentito le voci che li vedevano protagonisti di una crisi. Queste sono state le parole di Ida e Alessandro a riguardo: