Ida Platano: ecco alcune interessanti curiosità sulla dama del trono over

Scopriamo alcune interessanti curiosità sulla storica dama del trono over di Uomini e Donne Ida Platano. La dama nasce il 30 marzo del 1982, sotto il segno dell’Ariete e con origini siciliane. Quando era ancora una ragazza decide di trasferirsi a Brescia, per seguire quello che era il suo fidanzato, ma anche per trovare una svolta lavorativa.

Fonte studi UeD

La famiglia di Ida è sempre stata di vecchio stampo: il papà e la mamma non avrebbero mai accettato una convivenza con un uomo senza un matrimonio alle spalle. Tale scelta spinge Ida Platano a sposarsi a soli 18 anni e il matrimonio dura ben dieci anni. Ancora molto giovane inizia la frequentazione con quello che poi diventerà il padre di suo figlio. La donna a solo 30 anni diventa mamma del piccolo Samuele.

L’uomo però, alla notizia della gravidanza, decide di non interessarsi né del bambino né di lei e così la dama crescere suo figlio completamente sola. Come rivela la stessa Ida, all’epoca per lei fu la decisione migliore, perché ad oggi suo figlio rappresenta tutta la sua famiglia. Oggi si dice molto fiera di sé stessa.

Dopo varie sconfitte amorose, la donna sceglie di rimettersi in gioco e lo fa proprio tramite il programma di Uomini e Donne, nella speranza di trovare il vero amore. Ma anche qui la fortuna non la assiste e inizia una lunga frequentazione con il cavaliere Riccardo Guarnieri, fatta però di alti e tanti bassi. Nel suo lavoro è una donna realizzata: è una famosa hair stylist e influencer proprietaria di un grande salone di bellezza.

Grazie alla notorietà avuta nel programma di Maria De Filippi, Ida è diventata una stimata influencer a tutti gli effetti e vanta circa 600 mila followers. La dama collabora come promoter e testimonial di diversi Brand di moda. Oggi Ida è ancora presente nel parterre femminile di Uomini e Donne in cerca nel principe azzurro.