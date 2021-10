Sembra non riuscirsi a placare il tormentone di polemiche che nasce ogni volta al centro studio di UeD. L’appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi su canale 5 dalle 14:45 continua a tenere i telespettatori incollati al televisore per i suoi continui colpi di scena. Questa volta si accendono i riflettori su Ida Platano, che smaschera una dama del parterre femminile.

La donna in questione è Marika, la dama che da poco si sta rapportando e frequentando con il cavaliere Armando Incarnato. Ida ammette di aver origliato una telefonata che quest’ultima ha fatto con la sua mamma in dialetto siciliano. L’intervento di Ida al centro studio avviene a gamba tesa: “Lui non ti piace” dice a bruciapelo.

Poi, per concludere, rivela il contenuto della telefonata: “Lei stava parlando in siciliano e ha descritto Armando come una persona bruttissima. Lei accetterà il numero di Diego e Marcello ma chiuderà con entrambi. Poi ha detto che la redazione punta su di lei“. Immediata la replica di Marika, che notevolmente urtata controbatte: “Tu hai seri problemi. Stavo parlando con mia madre”.

“Stai facendo tutto questo perché ho accettato il numero di Marcello?”. Non poteva mancare l’intervento anche dell’opinionista di UeD Tina Cipollari. Quest’ultima, pur dispiaciuta di dover dare ragione a Ida, si è comunque scagliata contro Marika: “Tu sei un grande bluff. Hai messo di mezzo Armando solo perché ormai è diventato un capro espiatorio”.

Insomma niente pare sia cambiato nel corso dell’estate. La pausa non ha comunque placato gli animi e i diverbi. Non ci resta che attendere ulteriori risvolti. Per il momento sappiamo che Armando ha abbandonata gli studi e che pare abbia chiuso anche la conoscenza con la dama.