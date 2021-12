Ida Platano è ormai un volto storico del trono over di Uomini e Donne. La dama viene ricordata da tutti soprattutto per la sua storia travagliata con Riccardo Guarnieri. Oggi la donna è ancora presente nel parterre femminile del dating show, alla ricerca del vero amore. Ma avete mai visto come era la dama prima della sua comparsa in tv?

Fonte studio UeD

Spunta una foto del 2014. In questo ultimo periodo, la Platano sta vivendo un po’ di problemi di cuore. Dopo la fine della frequentazione con Marcello Messina, arriva anche la delusione con il cavaliere Diego Tavani. Ma quello che incuriosisce i fans è: com’era Ida prima della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi?

La dama di UeD, è amata dai telespettatori per il suo temperamento forgiato dalle tante delusioni che la vita le ha messo più volte dinanzi. La delusione d’amore vissuta con Riccardo Guarnieri oggi la rende ancora più frenata e sospettosa. Sembrava aver trovato in Marcello il cavaliere giusto per lei. Ma anche questa storia è naufragata. Fa capolino dal parterre maschile Diego Tavani, il quale manifesta sin da subito un grande interesse per Ida.

Fonte Instagram

L’uomo, dopo poche settimane, si dichiara addirittura innamorato di lei. Ma quando Ida Platano, al centro studio, propone a Diego di abbandonare il dating show insieme, quest’ultimo fa un clamoroso dietrofront. Una storia che lascia l’amaro in bocca. Oggi Tavani sta cercando di riconquistare la dama, ma con scarsi risultati. Ma c’è qualcosa che ha attirato la curiosità del pubblico. Sul profilo social della donna, spunta una foto del passato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida Platano (@idaplatano)

Di recente le cronache rosa si stanno occupando molto della vita privata di Ida. Si parla del suo ex marito e i suoi ex amori. Si sa che la Platano si è sposata molto giovane, a soli 18 anni, con un ragazzo del nord. Così lascia la Sicilia per trasferirsi, per amore, in una terra a lei sconosciuta. Di recente è spuntata una sua foto che risale al 2014: la dama, nello scatto, ha un’aspetto più giovane e con i capelli scalati, ma per il resto sembra esattamente identica ad oggi, nonostante siano passati già 7 anni.