Ida Platano stanca delle accuse sbotta: “Mi sono sempre mantenuta da sola”

In tanti la accusano di stare con Alessandro solo per i soldi ma oggi Ida ha sbottato contro di loro.

Ida Platano sta trascorrendo qualche giornata di relax insieme al suo compagno Alessandro Vicinanza ad Amalfi. I due usciti da Uomini e Donne sono sempre più affiatati e innamorati. Tanti però, vedendoli spesso in vacanza, stanno criticando la dama di Brescia accusandola di stare con Alessandro soltanto per convenienza e per soldi.

Fonte: web

Di fronte all’ennesimo attacco, Ida è sbottata sui social chiarendo una volta per tutte come stanno le cose. “Mi sono stancata e annoiata di questi discorsi. Non sto insieme a lui per interesse” – ha esordito su Instagram.

Poi senza peli sulla lingua ha chiarito: “A chi mi dice che sto con Alessandro per interesse, rispondo no no e no scordatevelo! Mi sono sempre mantenuta da sola e non ho avuto mai bisogno di nessuno per fare determinate cose nella vita”.

Infine ha detto: “Sto insieme ad Ale perché lo amo da sempre, sennò non l’avrei neanche scelto, non per interessi vari. Chiudiamola, basta comunque, cambiate ogni tanto commenti, se no diventa pure una cosa annoiante”.

Non è la prima volta che Ida Platano finisce nel mirino degli haters che sembrano avercela con lei e con lo stile di vita che mostra sui social. Un po’ di tempo fa erano arrivati addirittura a prendere di mira il figlio. Ida si sfogò sempre su Instagram mostrando i messaggi che questa persona gli mandava.

“Immondizia vera e propria. Io parlo, non sto zitta per niente. Vi ho sempre detto che potete dire qualsiasi cosa, ma mio figlio non si tocca. Uomo o donna che ci sia dietro quell’account, sai benissimo come andrà a finire. Io non sto ferma. Mio figlio non si tocca mai. Mio figlio non ha bisogno di un padre, perché sono io il padre e sono io la madre. Fate veramente schifo, vergognatevi. Schifo, schifo” – il suo sfogo.