Uomini e Donne, Ida Platano una furia sui social: “Mio figlio non si tocca!” Cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Ida Platano è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Questa volta, però, il motivo è ben diverso dalle questioni sentimentali che spesso la rendono protagonista del gossip. A tutti i suoi followers non è passato inosservato il duro sfogo a cui l’ex dama di Uomini e Donne si è lasciata andare sulla sua pagina Instagram. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Ida Platano si è mostrata una vera e propria furia sui social. Come già anticipato, l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi si è scagliata contro tutti coloro che si sono permessi di giudicarla come mamma. Ida non è infatti riuscita a trattenersi dopo aver letto una serie di commenti rivolti a lei da parte di alcuni utenti del web.

Tra le tante parole scritto contro l’ex dama di Uomini e Donne possiamo leggere:

Non sai trovarti un uomo e un padre per tuo figlio, fai pena. Ma non ti vergogni a comportarti così. Hai un figlio, datti una calmata. Ora si capisce la ragione per il quale tuo figlio è un b*s****o senza un padre.

Non è la prima volta che gli utenti del web prendono di mira il figlio di Ida Platano la quale più volte è intervenuta difendendosi e difendendo suo figlio. Questa è stata la risposta che l’ex dama di Uomini e Donne ha rivolto agli haters in seguito ai commenti di cattivo gusto sul suo conto:

Immondizia vera e propria, io parlo e non mi sto zitta per niente, vi ho sempre detto mi potete dire la qualsiasi cosa ma mio figlio non si tocca. Mio figlio non è un b*s****o. Uomo o donna che ci sia dietro quell’account sai benissimo come ti va a finire perchè io non sto ferma a questa cosa mai.

E, continuando, Ida Platano ha poi concluso: