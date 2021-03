Ignazio Boschetto, dopo il dolore arriva la bella notizia per il tenore de Il Volo

Dopo la partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo per omaggiare il maestro Ennio Morricone, Ignazio Boschetto sbarca in tv. Il componente del trio Il Volo, infatti, è l’autore della sigla di una nota fiction che andrà in onda su Rai 1 con Claudio Gioè, Màkari. Il giovane si ritiene felice di questo lavoro per il quale non sono mancati i complimenti e la soddisfazione dei suoi due colleghi e amici.

Màkari è la nuova fiction firmata Rai 1 che andrà in onda in quattro puntate. Protagonista della nuova serie è l’attore italiano Claudio Gioè. La serie partirà dal lunedì 15 marzo e si basa sui romanzi di Gaetano Savetteri. Nella produzione della fiction è presente anche Ignazio Boschetto il quale ha scritto la sigla della serie.

Sicuramente un lavoro per il quale Ignazio è molto soddisfatto e che commenta con queste parole al ‘Giornale di Sicilia’:

Un onore per me averla scritta, è una canzone che racconta la mia Sicilia dove torno ogni estate.

Oltre alla soddisfazione di Ignazio, non sono potute mancare le parole di orgoglio dei suoi due colleghi e amici, Piero Barone e Gianluca Ginoble.

I due infatti, si ritengono orgogliosi dell’ottimo lavoro fatto da Ignazio e non fanno mai mancare la loro vicinanza al giovane per la prematura perdita del papà poco prima dell’esibizione del gruppo alla 71esima edizione del Festival di Sanremo per rendere omaggio al maestro Ennio Morricone.

Màkari, di cosa parla la fiction di cui Ignazio Boschetto è autore della sigla

Il personaggio interpretato da Claudio Gioè è il giornalista e scrittore Saverio Lamanna il quale torna nella sua Màcari in seguito ad un licenziamento. Da qui, il protagonista ritroverà molti personaggi appartenenti al suo passato. Inoltre, si ritroverà per caso ad essere un detective per scoprire tutti i segreti della sua terra.