Lutto per il Ignazio Boschetto de Il Volo poco prima dell’esibizione sul Palco dell’Ariston, a Sanremo

Lutto per uno dei componenti del trio di successo Il Volo. Ignazio Boschetto, infatti, ha perso il papà, Vito Boschetto. L’uomo è morto a Bologna, dove vive il figlio, colpito da un male improvviso. Una tragica notizia che colpisce il noto cantante a poche ore dall’esibizione sul Palco dell’Ariston, a Sanremo.

Il tutto, purtroppo, succede a poche ore dall’esibizione dei tre giovani cantanti sul Palco dell’Ariston, a Sanremo. Infatti, Il Volo dovrebbe esibirsi in una delle serate del Festival, precisamente il 3 marzo, in omaggio a uno degli artisti più grandi in assoluto, il maestro Ennio Morricone.

Ad oggi, tuttavia, si attendono conferme dopo questo tragico lutto che ha colpito la famiglia del noto cantante. Vito Boschetto era sposato con Caterina Licari. Insieme hanno formato la famiglia che da sempre ha sostenuto Ignazio, facendolo studiare fino al raggiunto successo.

Dunque ancora nessuna conferma sull’esibizione del trio a Sanremo nella serata di mercoledì 3 marzo. Tuttavia, se ciò avvenisse, sappiamo già che Ignazio insieme ai suoi colleghi e amici, Gianluca Ginoble e Piero Barone, dedicherà quel magico momento al papà tragicamente scomparso.

Sono stati tanti i messaggi di cordoglio a Ignazio Boschetto per la prematura scomparsa del padre. Ricordiamo che Ignazio Boschetto è uno dei componenti del trio Il Volo insieme a Gianluca Ginoble e Piero Barone. Il successo della band è stato talmente immenso fino ad arrivare oltreoceano. I 3 artisti sono nati grazie alla trasmissione di Antonella Clerici Ti lascio una canzone, programma che aveva l’obiettivo di scoprire nuovi piccoli talenti. Da lì, dunque, l’inizio del successo che ancora oggi accompagna i tre artisti conosciuto ormai in tutto il mondo.