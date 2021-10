Ignazio Moser si è allontanato dai social per qualche giorno. Il 29 enne aveva annunciato di aver bisogno di una pausa per risolvere alcuni problemi di salute, lo sportivo però non era stato dettagliato ma aveva lasciato comunque intendere che non fosse nulla di grave.

A confermare le ipotesi era stata anche Cecilia Rodriguez, la fidanzata infatti si trovava a Parigi e li è rimasta. Sarebbe plausibile pensare che se fosse stato qualcosa di serio si sarebbe precipitata dal suo fidanzato.

Ora, lo sportivo è tornato sui social e con una storia sintetica ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute che tuttavia non risultano essere chiare:

Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto ben anche se non sono ben chiare le cause del mio malessere, probabilmente è tutto dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici..

Sembra però che il problema sia di tipo psicologico o almeno così ha lasciato intendere:

Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso) quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri.

