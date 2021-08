Piccolo imprevisto in barca per la coppia

Agosto è il mese del relax per eccellenza. Anche i personaggi famosi ne stanno approfittando per concedersi un attimo di relax. Chi in Grecia, chi in Spagna e chi è rimasto in Italia magari a Capri, sono davvero tantissimi i volti noti e famosi che stanno inondando i social delle loro foto a bordo di yacht o distesi sulle spiagge più in voga del mondo.

Tra di loro ci sono anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La coppia sempre molto affiatata è in vacanza ad Ibiza. Molto attivi entrambi sui social, ogni giorno pubblicano decine di storie per documentare ogni singolo instante di questa vacanza. Peccato che ieri hanno dovuto fare i conti con una piccola disavventura in barca. A documentare il tutto sono state le storie di Ignazio Moser. Nel filmato, l’ex naufrago e la fidanzata sono su una piccola imbarcazione purtroppo impossibilitata ad attraccare al porto a causa del mare grosso.

Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez, piccolo incidente ad Ibiza

“Momento critico, il mare grosso. Stiamo cercando di scendere, ma purtroppo siamo bloccati qui tra la spiaggia e il mare” – ha commentato Ignazio. “Mangeremo un po’ di pesce crudo, visto che ormai Ignazio ha imparato a farlo” – l’intervento di Cecilia che anche in questo caso non ha perso la sua estrema simpatia.

Chiosa ironico Ignazio: “Modalità isola on. Vi aggiorneremo a breve“. Per fortuna poco dopo le cose sono andate per il meglio e i due sono riusciti a sbarcare sull’isola per rifocillarsi con una bella paella, così come documentato dai social. I due stanno vivendo davvero una bella estate piena d’amore in giro per le isole Baleari. Una vacanza che ha messo anche a tacere le malelingue che volevano la loro storia in crisi e ad un passo dalla rottura.

Sorridono i fidanzati, si guardano, si scambiano piccoli gesti d’amore. E della crisi che avrebbe dovuto coglierli, causando l’improvvisa separazione, non mostrano di avere alcuna contezza.