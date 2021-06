Piccola disavventura per i tre ex naufraghi di ritorno dall'Honduras

Terminata l’avventura sull’Isola dei Famosi i naufraghi stanno facendo ritorno in Italia dove per prassi dovranno mettersi in quarantena. Il vincitore Awed, Ignazio Moser e Andrea Cerioli sono rientrati ieri sera dopo un viaggio lunghissimo durato 24 ore e terminato allo scalo milanese di Malpensa.

Ma come documentato da Ignazio nelle storie Instagram all’arrivo nello scalo milanese c’è stato un piccolo inconveniente: “Ragazzi qualcosa doveva andare storto, questa Isola non finisce mai…I bagagli sono rimasti a Parigi. Non è tutto. Oltre ai bagagli persi, ho dimenticato il portafogli in aereo. Grande conclusione di quest’Isola, sempre il solito” – le parole di Ignazio accompagnate dal commento ironico di Awed: “Allora sei un disastro”.

Terminata la lunga odissea Ignazio e la sua Cecilia Rodriguez sono finalmente rientrati a casa dove hanno potuto riabbracciare la cagnolina Aspirina. La coppia sembra davvero affiatata e Moser appena ha potuto prendere possesso del cellulare dopo la finale dell’Isola ha dedicato un post sdolcinato alla sua dolce metà.

Ignazio Moser, la dedica d’amore per Cecilia

“Grazie amore mio per la fantastica sorpresa… sei ogni giorno la sorpresa più bella che ci sia… TI AMO E VOGLIO FARLO OGNI GIORNO DELLA MIA VITA” – le parole di Moser accompagnate da una foto dei due all’aeroporto internazionale Ramón Villeda Morales in Honduras prima di imbarcarsi per fare ritorno in Italia.

Immediati i commenti dei fan: “Siete bellissimi, ci fate commuovere“. E ancora: “La coppia più bella del mondo“. “Siete un incanto“.

Anche la cognata Belen ha voluto dedicare un messaggio per Ignazio: “Sai che sono di poche parole, ma vederti in questo programma mi ha fatto sentire fiera di essere la tua cognata. Sei stato grande!!!!” – ha scritto la modella argentina che come tutti non attende altro che il grande passo per suggellare ancora di più questa grande storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello Vip dal 2017.