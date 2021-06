Ilary Blasi e Francesco Totti partono per un viaggio all'estero, i followers li criticano per la loro scelta

L’estate e ormai iniziata e, come spesso amano fare, i VIP cominciano a condividere le loro vacanze da sogno con i loro followers. Ma al giorno d’oggi bisogna fare molta attenzione a quello che si condivide sui social. Basta una parola fuori posto a sollevare un enorme polverone mediatico. È questo, senza dubbio, quello che è capitato a Ilary Blasi.

La conduttrice, dopo l’estenuante esperienza al timone dell’Isola dei Famosi, si è concessa una meritata vacanza in compagnia di suo marito Francesco Totti. I due hanno ben pensato di andare all’estero per festeggiare il loro anniversario di matrimonio. In effetti, la ricorrenza era già stata festeggiata a Roma ed era stata documentata sui social da Ilary stessa.

Ma i piccioncini hanno colto l’occasione della riduzione delle restrizioni anti covid per concedersi anche un viaggio all’estero. L’obiettivo di staccare la spina dopo un lungo anno lavorativo e riposare la mente dopo i sacrifici imposti dal Covid, sembra però essere presto svanito per Ilary e Francesco.

Non appena i due hanno rivelato di essere volati fino in Russia per godersi il meritato riposo, subito su di loro è piovuta una cascata di critiche. I fans si sono del tutto rivoltati contro entrambi. I due vengono accusati pesantemente, al pubblico non è piaciuta la loro scelte. In effetti, la situazione sanitaria in Russia è decisamente peggiorata negli ultimi tempi, dato che la percentuale di circolazione della nuova variante ha avuto un’impennata.

Per molti italiani che hanno visto il post di Ilary, la scelta della metà dei due VIP non è stata affatto saggia ma, anzi, sarebbe decisamente un gravissimo errore. Questi che riportiamo di seguito sono solo alcuni dei commenti indignati dei followers: “I casi lì stanno aumentando”, e ancora: “Tornano in Italia con tutte le varianti del mondo”. Infine, qualcuno ci è andato un po’ pesante: “Ci sono moltissimi casi anche di Variante Delta a Mosca e loro dove se ne vanno? Proprio lì”.