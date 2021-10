Un brutto periodo per Ignazio Moser, il ragazzo ha fatto un annuncio spiazzante. Ha deciso di lasciare i social per problemi di salute, al momento non si conosce la gravità, ma lui le difinisce “piccoli”, seppur non chiarisce da dove provengano i suoi malesseri.

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha deciso di staccare un po’ la spina per dedicarsi a se stesso e lasciare per un periodo di tempo Instagram. Sullo stesso ha spiegato:

Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati.

Insomma, sembra che non ci sia nulla di cui preoccuparsi ed è tutto risolvibile. Al momento, la fidanzata Cecilia Rodriguez è alla Fashion Week di Parigi un altro elemento che fa credere che non ci siano problemi gravi.

Poche settimane l ragazzo aveva parlato del periodo di distacco con la sorella minore di Belen Rodriguez ma poi ha chiarito:

C’è stato un allontanamento. L’unico momento difficile. Ma ci siamo resi conto che non riuscivamo a stare divisi. È un passaggio che, per una coppia così giovane, è giusto che avvenga, sarebbe stato strano il contrario. Ma è durata meno di un mese. Sono prove che decidono da che parte debba andare il rapporto.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: