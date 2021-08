L’esperienza all’Isola dei famosi per Ignazio Moser è terminata ormai da diverse settimane. Il reality Survivor della Mediaset è stato un modo, per l’ex ciclista, di rinnovare la sua notorietà. Dopo la sua esperienza come naufrago, infatti, Ignazio ha visto il suo seguito moltiplicarsi grazie al rinnovato interesse suscitato nel pubblico.

In sostanza, durante la permanenza sull’isola in Honduras, è bastato poco tempo affinché diventasse uno dei concorrenti più amati della scorsa edizione. Il reality, in ogni caso, non è stato vinto da Ignazio. Nonostante ciò, Moser si dice assolutamente soddisfatto del percorso portato avanti. Ora che è rientrato in Italia, l’ex ciclista, ha potuto riprendere la sua quotidianità, non certo senza qualche difficoltà.

È già dal momento del suo ritorno, tutti i fan della coppia formata da Ignazio e Cecilia Rodriguez, attendono una svolta in questa unione. In molti si domandano quando finalmente Ignazio deciderà di chiedere alla sua compagna di convolare a nozze. A quanto pare, i due piccioncini non sono ancora pronti per questo grande passo, nonostante che entrambi abbiano più volte assicurato di volersi sposare.

Nel mentre, la bella stagione permette ai due VIP di pensare a qualcosa di più frivolo. In particolare, al momento la coppia sembra aver raggiunto alcuni amici ad Ibiza. L’allegra comitiva si sta godendo qualche giorno di ferie e relax e, ogni tratto saliente di questa villeggiatura viene immortalata è condivisa sui social media.

Ed è proprio uno dei post condivisi su Instagram, in occasione di questa vacanza, che sta facendo discutere il web. L’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha deciso di condividere su Instagram un video che ha scaturito l’indignazione dei fan. Ignazio Moser ha mostrato il valore dello scontrino di uno dei suoi pranzi a Ibiza, e il prezzo è davvero da capogiro: ben seimila e ottocento euro. In molti hanno criticato duramente questa condivisione.