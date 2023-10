Igor Zeetti ricoverato in ospedale: l’ex di Perla si è infortunato

Nel corso degli ultimi giorni, Igor Zeetti è finito in ospedale dove è costretto a rimanere per un un breve periodo di tempo. L’ex tentatore di Temptation Island si è reso protagonista di un infortunio a causa del quale dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conoscono Igor Zeetti per essere stato uno dei più celebri tentatori di Temptation Island. Nell’edizione più recente del programma condotto da Filippi Bisciglia, il diretto interessato è uscito insieme a Perla Vatiero.

Tuttavia, la loro storia d’amore è durata ben poco in quanto di recente è giunto l’annuncio della rottura direttamente sui social. Proprio dopo la separazione con Perla, Igor è stato sottoposto ad un ricovero in ospedale e il motivo è una frattura al dito della mano sinistra avvenuta durante una partita di calcio.

Alla luce di questo, dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico. A diffondere l’annuncio sui social è stato lo stesso calciatore attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram:

Prima del ricovero in ospedale, Igor Zeetti ha raccontato sui social di aver preso la decisione di separarsi da Perla Vatiero. Queste sono state le sue parole:

Le cose succedono. I presupposti per una storia bellissima c’erano tutti ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci, mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l’amore non può essere part time.