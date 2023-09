Temptation Island, Perla Vatiero e Igor Zeetti si sono lasciati: l’annuncio

In queste ultime ore sta facendo molto chiacchierare il gossip piombato su Perla Vatiero e Igor Zeetti. Stando a quanto annunciato, i due ex protagonisti di Temptation Island hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione nata dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia.

È stato Igor Zeetti a rendere pubblica la notizia della fine della storia d’amore con Perla Vatiero. Ricordiamo che i due si sono conosciuti nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island. Igor era entrato a far parte del cast del programma nelle vesti di tentatore; Perla, invece, ha chiesto di partecipare al programma per via delle incomprensioni con il fidanzato Mirko Brunetti.

Come già anticipato, è stato lo stesso Igor a rendere pubblica la notizia della fine della storia con Perla attraverso un’Instagram Story. Queste sono state le parole dell’ex tentatore:

Le cose succedono. I presupposti per una storia bellissima c’erano tutti, ma la distanza e diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci a pieno. Mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l’amore non può essere part-time. Restano i bei ricordi e le giornate trascorse passate insieme. Ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite con maggiore serenità. Non è un discorso di chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio. L’affetto resta.

Temptation Island, anche Perla Vatiero rompe il silenzio sulla fine della storia con Igor e smentisce le voci di un ritorno di fiamma con Mirko

Dopo l’annuncio di Igor, anche Perla ha deciso di rompere il silenzio ed esporsi in merito alla fine della frequentazione con l’ex tentatore. Inoltre, l’ex protagonista di Temptation Island ha messo a tacere anche tutte le voci che parlano di un possibile ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Mirko. Queste sono state le sue parole:

Mi sembra un po’ folle tutto quello che sta girando a livello di articoli sulla mia situazione. Non so come si possa pensare al fatto che dopo tutto quello che è successo tra me e Mirko io possa tornare con lui o ci potrebbe essere un ritorno tra me e lui […] Assolutamente no […]

Per quanto riguarda Igor, invece, Perla Vatiero ha dichiarato: