Il cantante fa un annuncio inaspettato, fan commossi: diventerà papà

Arriva una bellissima notizia per Alvaro Soler e tutti i suoi fan. Il celebre cantante spagnolo, diventato una star anche nei confini italiani, ha dato l’annuncio che in tanti speravano. Le domande dei sostenitori a tal riguardo erano diventate sempre più insistenti e oggi hanno diritto a festeggiare.

Alvaro Soler: la storia d’amore con Melanie Kroll ha il suo culmine

La storia tra Alvaro Soler e la moglie Melanie Kroll, una modella di 25 anni di origini tedesche, va a gonfie vele. Sulla stessa lunghezza d’onda in ogni progetto lavorativo e privato, i due hanno catturato l’attenzione dei media, complice la complementarità e il supporto reciproco. Entrambi nutrono una viscerale passione nei confronti dello spettacolo, degli elementi che hanno consentito alla relazione di prendere il volo.

In precedenza, il musicista è stato sentimentalmente legato a Sofia Ellar, ma il loro rapporto è terminato prima di convolare a nozze, mandati a monte pure dallo sfavorevole contesto, rappresentato dalla pandemia.

La frequentazione tra Alvaro Soler e Melanie Kroll ha preso il via nell’estate dal 2022 e da lì in poi le cose sono sempre andate di bene in meglio. Il sentimento è cresciuto, fino al matrimonio, celebrato nel maggio del 2023. Un matrimonio mantenuto riservato, fino alla pubblicazione delle immagini sui social a distanza di un mese. Mancava, però, qualcosa in grado di coronare definitivamente il loro amore. E quel momento è giunto: per la prima volta, Alvaro Soler diventa papà!

Attraverso un video condiviso su Instagram, la coppia finge di essere intenta a leggere un giornale riportante la scritta “Bebè numero 1 in arrivo”. All’annuncio hanno risposto entusiasti i numerosi sostenitori, felici di apprendere che la famiglia è pronta ad allargarsi. Dal volto di entrambi traspare nitidamente la gioia provata: presto un principino (o una principessa) ne riempirà le vite.