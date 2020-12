Il cantante sbotta: “Basta dire che sono gay!”

Spesso, soprattutto per i volti del mondo dello spettacolo, dichiarare la propria omosessualità non è semplice. Molti attori, cantanti e modelli si nascondono dietro ad un immagine di sé stereotipata. Ma non è il caso di Shawn Mendes.

Il cantante ha rilasciato una lunga intervista al The Guardian, dichiarando di essere felicemente fidanzato con Camilla Cabello e che tutte le voci sulla sua presunta omosessualità sono false.

Il giovane è consapevole che molti fan non credono alla sua storia d’amore con la ragazza. Ma non si spiega il perché. Shawn Mendes ha dichiarato:

So bene che alcuni non credono alla mia storia con Camila. Molti sono così disperati perché vogliono a tutti i costi che io dica che sono gay, questa cosa credo sia davvero ridicola. Mi sono arrabbiato perché conosco persone gay che non si sono dichiarate e conosco la sofferenza che provano a causa di ciò. Per loro non è semplice nascondersi e non sentirsi liberi di poter dire la verità. È completamente ignorante e insensibile nei confronti di queste persone scherzare su certi temi.

Il cantante è fresco di nuovi singoli e con il giornalista ha parlato delle sue ultime canzoni che non hanno riscosso molto successo per il momento.

Ora ho finalmente trovato l’equilibrio nella vita. Non me ne potrebbe fregare di meno, ad essere onesti. Non mi importa dei numeri. Immagino che ciò che le persone non vedano siano le email e i messaggi che ricevo su quanto siano state importanti quelle canzoni, perché hanno fatto sentire meglio molti fan.

Shawn Mendes aveva già smentito la sua omosessualità

Non è la prima volta che il cantante torna sull’argomento. Tempo fa infatti aveva apertamente dichiarato di non essere gay.

Leggo che scrivono che sono omosessuale. Quelle per me sono notizie dolorose. Diciamo che quei rumor non mi fanno stare bene. Poi penso ai ragazzi che non hanno il supporto che ho io e come questo li possa far star male e li possa influenzare.