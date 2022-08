Il Collegio, rivelazione shock di un’ex concorrente: “Soffro di depressione”

Tutti i fan de Il Collegio ricordano senza ombra di dubbio Maria Sofia Federico, concorrente che si è contraddistinta per il suo amore per la cultura. In questi ultimi giorni il nome della giovane sta occupando le principali pagine di cronaca rosa per alcune dichiarazioni rilasciate sulla sua pagina Instagram. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Sono ore di ansia e preoccupazione quelle che stanno vivendo in questi giorni i numerosi fan di Maria Sofia Federico, ex concorrente de Il Collegio. Sulla sua pagina Instagram, infatti, la ragazza si è lasciata andare ad alcune rivelazioni che hanno allarmato tutti i suoi followers.

Più in dettaglio, l’ex concorrente della trasmissione di Rai 2 ha confessato di soffrire di depressione. Queste sono state le parole di Maria Sofia Federico a riguardo:

Sono davvero triste. Per me è difficile mangiare e se mangio mi pento. Non ho voglia di vedere la luce del sole […] Ho spasmi molto forti che non mi fanno dormire la notte. Spesso mi capita di disconnettermi non ricordandomi chi sono, cosa mi succede.

E, continuando, la giovane ha dichiarato:

Esistere mi pare fluttuare in un sogno tormentato. La depressione è una malattia terribile. Vorrei che in molti si accorgessero che fortuna hanno ad essere felici […] Non consiglio a nessuno di applicare lo stesso ragionamento che sto esponendo qui. La vostra salute mentale è importante e dovete rispettare i vostri limiti.

Inutile dire che le parole condivise dall’ex concorrente de Il Collegio sulla sua pagina Instagram hanno fatto sprofondare i fan nella preoccupazione più totale. Sono stati molti coloro che hanno inviato alla ragazza messaggi di vicinanza e affetto.

Tutti coloro che la seguono sanno che Maria Sofia Federico è solita lanciare sulla sua pagina social messaggi molto forti che spesso riescono a scioccare per i suoi contenuti molto espliciti.