Gabriele Pellegrini, meglio conosciuto al grande pubblico come Dado, è positivo al Coronavirus. A far preoccupare i suoi fan è il fatto che il quarantaseienne è ricoverato in ospedale. In particolare è nel padiglione di Marchiafava all’ospedale di San Camillo.

Sulla sua pagina Facebook il comico ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Dado, con la sua solita ironia, ha spiegato quali sono le condizioni in cui verte.

Essere o non essere positivo… io purtroppo lo sono, nonostante tutti i controlli ai quali mi sono sempre sottoposto e alle regole che ho sempre rispettato. L’unica consolazione è che mi trovo al padiglione ‘Marchiafava’ del San Camillo e ho sempre l’impressione che stia per entrare il Prof. Sassaroli.

Il comico ha spiegato com’è avvenuto il contagio. Inoltre, la notizia della positività al virus ha deciso di darla solo ora perché sta decisamente meglio. Qualche giorno fa infatti non era ancora pronto per parlare con i suoi fan.

Mettete sempre la mascherina e tenete le distanze con tutti per quanto scortese possa sembrare, anche con il nostro migliore amico. Vi scrivo solo adesso perché le crisi respiratorie sono calate.

Ovviamente, i fan hanno incoraggiato il comico a non mollare. In molti si trovano nelle sue stesse condizioni. E tra i commenti c’è chi fa sapere: “Forza e coraggio, siamo nella stessa condizione. Supereremo anche questa”