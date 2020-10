Tremenda e spiacevole disavventura per Luca Tommassini. Il coreografo noto anche per aver preso parte ad Amici di Maria De Filippi è stato derubato e aggredito sotto il suo appartamento a Roma Trastevere.

Il coreografo, tornato a casa dopo aver partecipato a Lovers Film Festival con Vladimir Luxuria, ha trovato la spiacevole sorpresa. Per prima cosa il suo portone presentava segni di scasso.

Pochi minuti dopo un gruppo di malviventi si è avvicinato e gli ha puntato una pistola contro. Al coreografo sono stati rubati l’iPhone e le chiavi di casa.

Il racconto è stato fatto direttamente dalla vittima in persona. Luca Tommassini, ancora spaventato, ha spiegato:

Avevano un borsone accette, picconi, e non so che altro, mi spingevano, strattonavano. Li ho supplicati di non uccidetemi, mi hanno puntato la pistola alla gola. Poi sono arrivate per fortuna le volanti, ma sono stato un’ora in balia di di questi folli.

Inoltre, il coreografo, ha deciso di tranquillizzare i suoi fan spiegando: “Adesso sto bene, nonostante tutto.”

Purtroppo per il coreografo/ballerino non è il primo episodio speciaveole. L’uomo ha raccontato di essere stato vittima di omofobia anche diversi anni fa. Sul muro del suo palazzo sono comparse scritte omofobe scatenando in lui dolorosi ricordi.