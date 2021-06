Partita da un piccolo paese della provincia di Pescara, Romina Pierdomenico è riuscita a raggiungere un successo praticamente in tutta Italia. Successo arrivato grazie alla sua straordinaria bellezza e al fatto che è diventata la compagna di vita del noto presentatore Ezio Greggio. Ma anche lei, come tutti, ha affrontato i suoi momenti no. Come quando si è ritrovata a combattere con una malattia sconosciuta.

28 anni, bellissima e piena di fascino. Romina è entrata fin da giovanissima nel mondo della moda e dei concorsi di bellezza, per poi approdare in tv. Il suo nome, da Vicoli, un piccolo paese nella provincia pescarese, è arrivato anche sui giornali di gossip di tutto il paese. È successo nel settembre del 2018, quando ha iniziato la sua love story con il noto presentatore Ezio Greggio.

Tra i due ci sono 40 anni di differenza. Ma ciò pare non scalfire o intaccare minimamente il loro amore che procede a gonfie vele da ormai quasi 3 anni.

Dopo aver vinto il titolo di Miss Abruzzo, arriva addirittura seconda a Miss Italia. Da li ha iniziato una discreta carriera anche in campo televisivo, partecipando prima come tentatrice single a Temptation Island e poi come corteggiatrice a Uomini e Donne.

Romina Pierdomenico e la sua malattia

Credit: rominapierdomenico – Instagram

Come tutti, anche Romina Pierdomenico ha dovuto affrontare, nel corso dei suoi 28 anni di vita, dei momenti no. Lo stalking subito per anni prima di trasferirsi a Milano è solo uno degli esempi.

Credit: rominapierdomenico – Instagram

Ma un altro, che l’ha colpita anche a livello fisico, l’ha raccontato in un’intervista ad Ok Salute.

All’improvviso mi sono ricoperta di macchie su tutto il corpo, ad eccezione del viso. Mi sono ritrovata senza lavoro e i tempi lunghi di guarigione mi impedivano di programmare qualsiasi colloquio. Non vedevo una via d’uscita e mi sono abbandonata allo sconforto.

Dopo tre diagnosi sbagliate da parte dei medici, si è scoperta finalmente la verità. La patologia di cui ha sofferto Romina si chiama Psoriasi guttata, ed è una variante della più nota cronica in placche. Dopo un anno e mezzo nel quale ha affrontato una cura a base di anticorpi monoclonali, la show girl pare sia finalmente uscita da questo incubo.