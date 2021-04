UeD, la corteggiatrice scoppia in lacrime. Maria De Filippi interviene: “Io me ne andrei”

UeD è sempre carico di sorprese e colpi di scena. Quello che è successo oggi nello studio del dating show di Maria De Filippi ha lasciato tutti i fan a bocca aperta. Eugenia ha deciso di abbandonare il programma. Il tutto è stato molto repentino: la ragazza sta corteggiando il tronista Massimiliano Mollicone e quello che le è stato mostrato su di lui in puntata è stato troppo per lei. Massimiliano sta conoscendo altre due ragazze, oltre ad Eugenia: Federica e Vanessa.

Le immagini delle esterne con queste due corteggiatrici hanno sconvolto la ragazza, che proprio per questo avrebbe deciso di abbandonare una volta per tutte lo studio. Eugenia sembra molto ferma nella sua decisione, tanto che la stessa Maria De Filippi la sprona nella sua scelta: “È giusto che vada via. Come è giusto che Massimiliano, se sente qualcosa, se ne accorga”, lanciando una frecciata al tronista.

Poi, la padrona di casa si complimenta con Eugenia per la sua coerenza e la sua genuinità: “Non avrei detto ‘Se fossi in te me ne andrei’ a un’altra persona seduta accanto qua se l’avessi reputata una che è qui più per una questione televisiva. Dalle cose che ho sentito da te, ho tutt’altra percezione. Sei una ragazza molto intelligente. E penso tu debba meritarti tanto dalla vita per come sei. Non sei a caccia di notorietà”.

Il momento peggiore per Eugenia, è stato senza dubbio ferita maggiormente nel vedere i video dell’esterna tra Massimiliano e Vanessa: tra i due c’è una forte fisicità. Il tronista si giustifica dicendo: “Ho preferito uscire con Vanessa e Federica perché arrivate da poco”. Ma Eugenia non crede alle sue scuse e replica decisa.

“Sai che ci sono anch’io? Mi sento immobilizzata come se avessi la camicia di forza. La voglia di vedermi e di sentire dov’è? Io l’ho avuta tutti i giorni e quasi avevo bisogno di vederti. Mettiti nei miei, ho appena saputo che la persona che mi piace ha baciato un’altra persona” dice. Con queste parole, Eugenia ha chiuso il suo percorso nel programma di UeD, delusa ed amareggiata.