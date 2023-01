Il noto attore Jason Watkins diversi anni fa ha perso una bambina, aveva due anni. I medici non si sono accorti della sua condizione

La storia dell’attore Jason Watkins, conosciuto per la sua interpretazione in “The Crowe”, ha commosso tutti.

Mentre le persone festeggiano Capodanno ogni anno, Jason Watkins e sua moglie Clara Francis si chiudono nel loro dolore, ricordando la perdita della loro Maude, scomparsa a soli due anni di vita.

Era il 1 Gennaio del 2011, quando i due genitori si sono trovati a fare i conti con uno dei dolori che nessuno dovrebbe mai provare e che per sempre si porteranno dentro. Maude aveva iniziato ad accusare una forte tosse e problemi respiratori.

Per due volte, l’avevano portata al pronto soccorso, ma la bambina era stata dimessa. I medici non si erano resi conto che aveva la sepsi, una rara complicazione che ha portato al suo decesso.

Da quel giorno, per la famiglia il Capodanno non esiste più. Ogni anno, il 1 gennaio, si recano con i familairi e gli amici nel parco Hampstead Heath, a Londra. Qui, c’è una panchina dedicata alla bambina. Si radunano per trascorrere quel giorno con lei e ricordarla, si siedono su quella panchina e poi tornano a casa.

Un gesto importante e “carino”, in sua memoria. È così che lo ha definito lo stesso Jason Watkins.

E ad ogni anniversario della scomparsa, l’attore pubblica il suo ricordo sui social. Quest’anno ha pubblicato un commovente tweet: “Ogni anniversario fa male. Ogni anno così diverso”.

Quest’anno uscirà un documentario sulla piccola Maude e i suoi genitori ne hanno preso parte. L’attore ha spiegato di averlo fatto per aumentare la consapevolezza del mondo sulla sepsi e per dare conforto a tutte le famiglie che si sono trovate a vivere ciò che hanno vissuto lui e sua moglie.