Un matrimonio da 5 milioni di dollari e 300 invitati per il figlio di David e Victoria Beckham. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sposi in una giornata da favola per celebrare il loro amore. La sposa indossava un romantico abito di Valentino Couture, mentre lo sposo era impeccabile: lo stile lo ha preso tutto dal papà.

Il primogenito del calciatore inglese e dell’ex Posh Spice è convolato a giuste nozze con la sua fidanzata, figlia del miliardario Nelson Peltz. In realtà si tratta del terzo tentativo per la coppia: per ben due volte i due giovani hanno rimandato causa Covid.

I due promessi sposi hanno deciso di sposarsi con un evento esclusivo in una villa di lusso a Palm Beach, in Florida, direttamente sull’Oceano Atlantico e con visa sulle Bahamas. Un matrimonio che ha visto Vogue come partner ufficiale, per un totale di 5 milioni di dollari spesi.

Brookyln Beckham ha indossato uno smoking nero, mentre la sposa un abito bianco tradizionale di Pierpaolo Piccioli, della maison Valentino Couture. David Beckham, papà dello sposo, ha fatto il cerimoniere, supervisionando ogni fase della cerimonia.

Presenti ovviamente la mamma dello sposo, Victoria, e i fratelli e sorella dello sposo: Romeo (19 anni), Cruz (16) – testimoni dello sposo – e la piccola Harper, 10 anni. Ma gli invitati erano 300: chi c’era al matrimonio dell’anno?

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sposi: chi c’era alle nozze dell’anno

Ovviamente tutti gli invitati erano super famosi e super glamour. C’erano ad esempio Marc Anthony, ex marito di Jennifer Lopez, la tennista Serena Williams, il rapper Snoop Dogg, lo chef Gordon Ramsay, l’attrice Eva Longoria amica di mamma Victoria, Phil Neville, compagno di squadra di papà David.

Grandi assenti, a quanto pare, le altre Spice Girls… Chissà perché la mamma non ha voluto invitare anche le sue compagne di avventure musicali degli anni Novanta. Avrebbero portato un po’ di pepe alla festa!