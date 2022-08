Il GF Vip a rischio sospensione? Alfonso Signorini si prepara ad affrontare un problema

Quasi tutto pronto per la nuova edizione del GF Vip. I fan più fedeli del programma non stanno nella pelle e non vedono l’ora di conoscere i nuovi vipponi cimentarsi in quest’avventura. Nonostante manchi sempre meno all’inizio del reality, Alfonso Signorini deve fare i conti con alcuni problemi.

L’estate sta finendo e fra poco lascerà spazio al ritorno dei programmi televisivi più amati. Tra questi non possiamo non citare il Grande Fratello Vip che fra qualche settimana entrerà nelle case degli italiani con la nuova edizione. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che siano già insorti alcuni problemi.

L’inizio del reality a settembre potrebbe rappresentare un ostacolo per i nuovi concorrenti per quanto riguardo le elezioni. Dunque, il padrone di casa Alfonso Signorini in questi giorni sta lavorando per permettere ai Vip che entreranno nella casa più spiata d’Italia di votare. Al momento non si conosce la soluzione trovata ma qualcuno parla addirittura di una sospensione del programma per una settimana.

A rivelare qualche dettaglio sulla situazione del GF Vip è la pagina ‘TvBlog’. A riguardo possiamo leggere:

Secondo quanto risulta a TvBlog, i gieffini, una volta ultimate le operazioni di voto nel seggio di loro appartenenza, non potranno rientrare immediatamente nella Casa. Dovranno sottoporsi ad alcuni giorni di quarantena, come previsto in materia di prevenzione covid.

E, continuando, il giornale rivela:

La Casa più spiata d’Italia potrebbe trasformarsi per alcuni giorni nella Casa più… vuota d’Italia. Infatti, se tutti i concorrenti decidessero di recarsi al voto, l’immobile situato a Cinecittà si svuoterebbe per i giorni necessari al completamento della quarantena preventiva.

Al momento Alfonso Signorini non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno delle novità riguardo la situazione in questione e se si riuscirà a trovare presto una soluzione.