“Il giorno è fissato per martedì prossimo” Eleonora Giorgi annuncia il triste evento al pubblico

Eleonora Giorgi, bellissima e famosissima attrice del cinema italiano, aveva comunicato un anno fa che le sue condizioni di salute non erano buone. Ha subito alcuni cicli di chemioterapia per ridurre un tumore al pancreas nella speranza di effettuare un’operazione che lo possa rimuovere.

Martedì 26 Marzo si sottoporrà all’intervento tanto atteso che le permetterà di ritornare alla sua vita. La convalescenza sarà lunga e debilitante, ma i medici le hanno assicurato che riprenderà al meglio tutte le sue attività. I suoi figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli le sono molto vicini, ma sono comprensibilmente preoccupati per l’operazione. Si dicono orgogliosi della reazione della madre perché ha affrontato il lungo percorso di chemioterapia in modo sereno e con coraggio. L’attrice è un po’ spaventata dal ricovero ma si dice ottimista perché la terapia per ridurre la massa tumorale è andato bene e lei si sente pronta a subire l’intervento.

Afferma che la vicinanza dei figli le è stata molto di aiuto. Non si è mai sentita sola e l’affetto dei suoi cari le ha trasmesso la forza necessaria per combattere la grave malattia che la affligge da un anno. Sperava di essere più serena, ma naturalmente un cancro è una patologia che spaventa per l’enormità e la gravità dei sintomi. Per fortuna oggi in campo medico sono stati fatti molti progressi e le prognosi in questi casi non sono più nefaste come poco tempo fa.

Nell’intervista rilasciata a Verissimo ringrazia l’ex marito Massimo Ciavarro per la sua bontà e il suo modo meraviglioso di starle accanto nelle difficoltà. Nonostante ami restare da solo nell’isola di Lampedusa, ha preso un volo per Roma per tenere la mano e incoraggiare Eleonora. Anche i figli le sono rimasti vicini rincuorati dal volto sempre sorridente della madre:

“Abbiamo vissuto dei momenti privati che altrimenti sarebbero stati impossibili. La sua leggerezza nell’affrontare questa situazione ci ha dato forza. Bisogna ringraziare i medici e la scienza ma mamma è stata una forza della natura”.





Eleonora Giorgi è molto amata dal pubblico italiano sin dal suo esordi in Roma di Federico Fellini. la sua carriera è costellata di successi sia come attrice che come regista.

Leggi anche Verissimo, Eleonora Giorgi racconta la malattia: “I medici mi considerano…”