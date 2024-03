Verissimo, Eleonora Giorgi racconta la malattia: “I medici mi considerano…”

Momento delicatissimo per Eleonora Giorgi. L’attrice è stata l’ultima ospite del popolare programma televisivo del sabato pomeriggio, Verissimo. Qui ha condiviso con Silvia Toffanin il suo vissuto degli ultimi mesi durante questo difficile periodo della sua vita.

Da qualche mese le è stato diagnosticato un tumore al pancreas, un male che ha richiesto un ciclo di chemioterapia e numerosi esami. Il tumore ha messo a dura prova Eleonora Giorgi e, nonostante ciò, l’attrice si definisce ottimista e positiva. Eppure, racconta, sono tante le avversità che ha affrontato.

Durante la sua intervista a Verissimo, Eleonora Giorgi racconta di come i medici la considerino “quasi un cyborg” per la forza interiore che sta dimostrando. Tuttavia, non mancano i giorni particolarmente difficili per l’attrice. Racconta l’attrice:

Ieri, ad esempio, mi domandavo come avrei potuto affrontare un’intervista perché mi sentivo poco bene, ma oggi sono qui. Fisicamente sto ancora reggendo, ho ancora i capelli, anche se li ho accorciati un po’. A volte mi chiedo se tutto andrà per il meglio, magari dopo un’operazione prevista per aprile… Mi interrogo anche su cosa succederebbe se non potessi più tornare in pubblico. Ma poi mi dico di no, desidero un ruolo autentico o, magari, penso all’idea di ritirarmi in un convento laico.

Eleonora Giorgi ha raccontato recentemente di aver dovuto affrontare anche una polmonite e un’infezione causata da un dispositivo inserito nel corpo. L’attrice ha anche superato numerose analisi ed esami con mezzo di contrasto, lo definisce “un periodo piuttosto movimentato”. Eleonora Giorgi ha poi parlato del sostegno dei suoi figli:

I miei figli sono straordinari, mi assistono costantemente. Paolo e Andrea sono sempre al mio fianco, anche se i maschi dimostrano il loro affetto in modo un po’ riservato, loro sono sempre presenti per me. Il lato positivo di questa tragedia è che cerco sempre di vedere il lato bello delle cose o il bicchiere mezzo pieno. Mantenere una visione positiva e ottimista è di grande aiuto.

L’attrice parla anche del dolore legato alla malattia. Eleonora Giorgi rivela di sottoporsi ogni 15 giorni alla chemioterapia. Al più presto ci saranno delle risposte più concrete sulla malattia. “Spero ancora di poter godere della mia vita e di fare qualcosa che renda felice me e il pubblico”, conclude l’attrice.