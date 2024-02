Il Grande Fratello ha preso la decisione finale per Giuseppe Garibaldi dopo il secondo malore: l’annuncio degli autori

Il Grande Fratello è uno degli show televisivi più seguiti in Italia fin dagli anni 2000. Nell’ultimo anno, però, gli ascolti sono calati in modo importante, nonostante la scelta di tornare al format originario. Infatti, quest’anno nella cas sono presenti persone comuni e qualche concorrente vip. Tra questi, c’è Giuseppe Garibaldi, giovane collaboratore scolastico che ultimamente sta facendo parlare molto di sé. Il motivo è legato ad alcuni problemi di salute del giovane. Per due volte, a poco tempo di distanza, il giovane ha avuto un malore all’interno della casa. Oggi il Grande Fratello ha deciso se Garibaldi potrà restare o meno in casa.

Almeno per il momento, questa sarà l’ultima stagione del Grande Fratello che andrà in pausa per un anno. Nella puntata di questa sera, lunedì 19 febbraio, Alfonso Signorini darà un’importante notizia a tutti. Infatti gli autori del Grande Fratello hanno deciso se Giuseppe Garibaldi potrà o meno rimanere all’interno della casa.

Giuseppe Garibaldi, è uno dei concorrenti che fin dall’inizio si trova all’interno della casa più amata dagli italiani ma recentemente è stato colpito da due malori. Dopo il primo episodio, il gieffino è uscito qualche giorno dalla casa per effettuare alcuni accertamenti. Al suo rientro è stata evidente la perdita di peso, anche se tutto sembrava essere apposto, ma non è stato così. La scorsa settimana Giuseppe ha avuto un nuovo malore e, dopo essere stato soccorso dai suoi coinquilini, è stato portato fuori dalla casa per altri accertamenti. Due episodi come questo in pochi giorni hanno allarmato tutti, compresi i coinquilini del giovane collaboratore.

Secondo alcune anticipazioni, il Grande Fratello, dopo diversi consulti, ha preso la decisione finale per quello che riguarda Giuseppe Garibaldi. Nella puntata di questa sera, la porta rossa della casa si aprirà nuovamente per il gieffino, dato che ha superato tutti gli accertamenti medici.

Ma le sorprese non terminano qui. Sembra infatti che la mamma di Stefano, la signora Carla, potrà entrare per abbracciare il figlio. Inoltre anche per Paolo e Letizia ci sarà un’emozionante sorpresa. Non meno importante, stasera ci saranno i risultati del televoto.