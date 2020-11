Erano molto amiche, poi qualcosa si è rotto. E oggi, tutto il veleno sta venendo fuori. Stiamo parlando di Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma, che anche dall’interno della casa riesce a far partire denunce.

Il manager di Selvaggia Roma avrebbe infatti denunciato l’ex manager di Pamela Prati. Eliana Michelazzo qualche tempo fa aveva publicato degli audio molto particolari riguardanti un presunto appuntamento della Roma.

Quei contenuto non sono affatto andati giù all’agente della gieffina che ha deciso così di prendere seri provvedimenti. Proprio da lui arrivano i chiarimenti in merito anche all’esposto.

La denuncia a Eliana Michelazzo

Nel post si può leggere:

Il motivo per cui sui social abbiamo taciuto questi eventi, più miserabili che imbarazzanti, sta proprio nel fatto che, trovandoli di assoluta rilevanza penale, li abbiamo affidati ai nostri legali al fine di portarli all’attenzione della Procura di Roma.

Abbiamo incaricato i nostri avvocati di depositare una denuncia-querela per diffamazione nei confronti della signora Michelazzo. Credo che i social siano una piattaforma di assoluto supporto per la gestione dell’immagine mediatica di un artista o presunto tale.

Ma che non possano in nessuna maniera sostituirsi alle istituzioni competenti delegate alla gestione di attività di rilevanza penale. Proprio come è avvenuto nei fatti ormai tristemente conosciuti dell’audio divulgato dalla signora Michelazzo e dalla stessa Michelazzo attribuito a Selvaggia.

Poi arriva anche il chiarimento. Il messaggio che vuole far passare la Michelazzo non sarebbe quello reale:

Ci terrei a chiarire che la dialettica, anche quella di chi non ha capacità dialettica è sempre soggetta a varie interpretazioni di natura personale. Sinceramente, avendo sentito più volte l’audio in questione, non credo che questo possa essere utile ad attribuire a Selvaggia le attività che invece proditoriamente le sono state attribuita dalla signora Michelazzo.