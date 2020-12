Il marito di Guendalina Tavassi rompe il silenzio: “Mi è crollato il mondo addosso..”

Una terribile vicenda di cui le indagini sono ancora in corso. Si tratta delle gravi violenze che hanno subito Guendalina Tavassi e il marito Umberto D’Aponte. La coppia è stata vittima di revenge porn.

Alla showgirl sono stati hackerati tutti i dati di iCloud e nel giro di pochi minuti, sul web, sono finiti dei video girati in intimità con il marito. Ovviamente, i due stanno soffrendo moltissimo.

Guendalina Tavassi subito ha denunciato il fatto e si è esposta mediatamente. In pochi minuti sono stati tanti i messaggi di confronto, il marito però, aveva preferito rimanere in silenzio.

Ieri sera, Umberto D’Aponte, ospite da Barbara D’Urso ha deciso di spalleggiare la moglie e ha raccontato come si sente in questo momento:

Sto molto male, sono arrabbiato per quello che io e la mia famiglia stiamo subendo. Guenda è più forte di me, io sto proprio male. Sto con lei da 8 anni ma sono una persona normale, non sono abituato ai social e alla televisione. Mi fa rabbia perché non sono hanno distrutto la vita della mia famiglia, ma ci sono persone che speculano, parlano male. Stiamo subendo violenza psicologica.

Tutta questa violenza ha portato il ragazzo a togliersi definitivamente dai social. I due si fanno forza a vicenda e proprio come racconta Umberto, Guendalina è ancora distrutta.

Guenda è una donna forte, si sta riprendendo e sta cercando di tornare alla normalità. Io l’ho presa male. Non per vergogna, sono innamorato di mia moglie e cammino a testa alta. Mi fa male, far vedere l’intimità di mia moglie a tante persone mi ha fatto male. Sono cose che conosciamo solo io e lei, che condividiamo noi, il fatto di farle vedere a tutti, magari riderci sopra, fare battute, persone schifose che condividono. Guenda è forte ma ci sono tantissime ragazze che per questa cosa si sono ammazzate, non escono, si vergognano. Questo mi fa rabbia.

Guendalina Tavassi come ha saputo dei video?

Umberto ha raccontato che a metterlo al corrente dell’accaduto è stata proprio la moglie che a sua volta è stata avvisata dalla sorella.