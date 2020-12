Il marito di Stefania Orlando attacca il Gf Vip e Signorini risponde piccato

Dopo lo scontro andato di scena tra Stefania Orlando e Patrizia De Blanck nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, non si placano le polemiche. Prima ci aveva pensato il marito della Orlando Simone Gianlorenzi a difendere sua moglie su Twitter:

“Viperelle, vi ho amate dal primo momento e vi amerò sempre. Grazie per il vostro affetto incondizionato e per quello che state facendo. Entro in modalità detox, pensavo fosse un gioco e che non giocassero così con le persone” – ha scritto.

Fonte: Mediaset

Oggi ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini che ospite di CasaChi, è tornato a parlare dell’ultima scoppiettante puntata che ha visto protagonista Stefania. La showgirl, è stata attaccata prima da Rosalinda Cannavò e Dayane Mello e poi dalla Contessa De Blanck, che l’ha accusata di essere falsa e bugiarda.

Signorini risponde al marito di Stefania Orlando

“È un personaggio molto complesso, che si espone e quindi funziona” – ha detto risolvendosi alla Orlando. Non è assolutamente una manipolatrice come ha insinuato Rosalinda, però la Orlando sa bene dove andare, a chi avvicinarsi e quando doverlo fare, è una che si muove con grande grande tattica. Ma questo le fa solo che onore, io non sto mica dicendo che sbaglia, anzi ce ne fossero di giocatrici come Stefania Orlando”.

Poi rivolgendosi al marito della Orlando Simone Gianlorenzi: “Il marito di Stefania ci segue sempre con grande passione, so che si è lamentato non solo per Rosalinda e per come è stata trattata all’interno della Casa, ma anche per lo scontro che c’è stato in studio tra la Contessa e la Orlando. Ma credo che il marito sappia perfettamente che questo fa parte del gioco e delle regole dello spettacolo” – ha detto il direttore di Chi.

Fonte: Mediaset

Infine un appunto sull’irruenza della De Blanck che ormai conosciamo tutti: “La De Blanck ha quella esuberanza che conosciamo tutti, ma a me ha divertito molto questo suo modo di essere fuori controllo” – ha detto.