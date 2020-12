Patrizia De Blanck ha ormai terminato il suo percorso all’interno della casa. Eppure, c’è ancora qualche rospo in gola che la contessa non ha mandato giù. Parliamo della nomination di Stefania Orlando, che è stata una delle cause dell’eliminazione della De Blanck dalla casa. Patrizia, però, ha trovato uno spazio per esporre le sue lamentele e il suo malcontento durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Durante la diretta, la De Blanck ha inveito pesantemente contro la Orlando, usando parole poco adatte alla tv. Ecco lo sfogo della contessa: “La mia opinione su Stefania? Che è una grossa falsona. Si è fatta promettere di non essere votata e poi mi nomina”.

Poi la contessa del popolo ha rivolto le sue graziose offese direttamente alla Orlando, dicendole senza mezzi termini: “Sei bugiarda e falsa, Stefania stai zitta! Sei pure bugiarda, non sei solo falsa: sei falsa e bugiarda. Aggiungo al falso, pure il bugiardo. E mi mandi pure il marito a farmi dire ‘poverina non farla piangere’, ma stai zitta, bugiarda!”.

E, come ciliegina su questa torta di insulti, la frase contro cui ha puntato il dito tutto il popolo di Twitter. Secondo l’opinione di alcuni, la De Blanck avrebbe dato della sgualdrina alla Orlando, tra i vari insulti; “Ce l’ho con lei perché è una falsa, un’ipocrita, una bugiarda e pure p***a”, questa la frase che molti hanno colto, pronunciata da Patrizia De Blanck, mentre altri hanno capito: “Ce l’ho con lei perché è una falsa, un’ipocrita, una bugiarda e mi ha pure votato”.

La Orlando, a queste parole, ha accusato la De Blanck di averle rivolto delle offese sessiste, anche se non è del tutto certo che la contessa le abbia pronunciate davvero. C’è da dire però che l’audio è disturbato e le parole della contessa non sono facili da capire. C’è solo un uomo che può spiegare questo mistero: Alfonso Signorini. Patrizia De Blanck offende Stefania Orlando. Il web insorge. La parola sfugge anche ad Alfonso Signorini