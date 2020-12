Iva Zanicchi piange ricordando il fratello morto a causa delle complicazioni della Covid-19. La stessa cantante aveva confessato di aver contratto il virus in ambito famigliare. Poi l’annuncio della morte del suo amato fratello. E oggi Iva Zanicchi ricorda l’ultimo messaggio che Antonio le ha inviato. Messaggio che non dimenticherà mai.

La cantante 79enne ricorda il fratello Antonio scomparso il 25 novembre, dopo aver contratto, come lei, il coronavirus.

Al settimanale DiPiù la Zanicchi parla di Antonio come di un figlio. Una persona molto importante della sua vita.

Più volte Iva Zanicchi è intervenuta a parlare della sua esperienza con il coronavirus. Sottolineando che con tutta probabilità il contagio è avvenuto in ambito famigliare. Ma oltre alla sua battaglia, racconta quella del fratello, colpito in maniera devastante dal virus.

È morto in un letto dello stesso ospedale in cui ero stata ricoverata. Antonio è stato colpito dal Coronavirus in modo devastante. Il virus ha preso i polmoni in modo devastante, in maniera più violenta rispetto a me. Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi. Poi lui era cardiopatico e questa sua condizione un po’ traballante non lo ha aiutato a reagire, a migliorare. Ha vissuto una brutta agonia.