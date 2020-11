Gravissimo lutto per Iva Zanicchi, è morto suo fratello, entrambi avevano contratto il Covid-19 nella stessa occasione: l'annuncio

Tragico lutto per Iva Zanicchi, è morto i fratello positivo al Covid-19. Proprio nei giorni scorsi, la cantante aveva fatto sapere che sia la sorella, sia appunto il fratello, avevano contratto il virus nelle stesse circostanze in cui è capitato a lei.

L’annuncio della scomparsa arriva direttamente dalla cantante, con un post su Instagram e una foto, l’ultimo addio “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio”.

Iva Zanicchi, subito dopo essere dimessa, aveva fatto sapere di essere preoccupata per i suoi famigliari. Tutti avevano contratto il Covid in un’occasione famigliare. La preoccupazione maggiore però, era proprio per il fratello:

Sono distrutta, sono l’unica che è tornata a casa negativa. Mio marito positivo, mia figlia positiva, mio genero anche con i nipoti, i miei fratelli, insomma tutti. Sono preoccupata per mio fratello, ancora ricoverato, che è cardiopatico

Iva, dopo essere stata ricoverate per polmonite bilaterale in ospedale, aveva raccontato la circostanza in cui si sono infettati:

L’ho preso da cretina, per colpa della comunione del bambino di una mia nipote. Sono venuti a casa e non ho resistito, me li sono baciati tutti. Adesso che sono guarita, sembra mi sia passato un camion addosso.

Le condoglianze sono arrivate immediatamente da tutti gli amici e i colleghi, Cristiano Malgioglio scrive: “IVA tesoro, che tristezza…..sentire questa notizia. Ti sono vicino con tutto il mio affetto e ti stringo nel mio abbraccio”.