Poche ore dopo la tragica ed improvvisa morte del piccolo River Stone, il nipote di un anno dell’attrice Sharon Stone, è venuto fuori il motivo dietro il suo improvviso malore. Ha lottato per diversi giorni in ospedale, ma alla fine nella giornata di lunedì 30 agosto, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

La star di Hollywood ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, per informare tutti della sua perdita. Infatti molti dei suoi colleghi hanno commentato il post con messaggi d‘affetto e di cordoglio.

Il piccolo River è il figlio di Patrick Stone, il fratello minore della famosa attrice. Purtroppo sono stati proprio i suoi genitori a trovarlo in fin di vita nel suo lettino.

Al suo arrivo in ospedale, i medici hanno scoperto che era affetto da un’insufficienza degli organi. Per questo lo hanno ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Era attaccato a dei macchinari che lo stavano aiutando a sopravvivere.

Tuttavia, la condizione rara ed improvvisa che lo ha colpito non gli ha lasciato scampo. I dottori della struttura sanitaria si sono presto resi conto che la situazione era complicata e grave.

La Disfunzione Multiorgano, chiamata anche MODS, solitamente è causata da un’infezione, da lesioni traumatiche, ipoperfusione o ipermetabolismo. Però la maggior parte dei pazienti che ne sono affetti, peggiora con il passare dei giorni. In molti casi può insorgere a causa di una Sepsi, anche quando si evolve in shock settico.

L’appello di Sharon Stone dopo il ricovero del nipotino

Ad informare tutti della grave situazione in cui si trovava il piccolo, è stata proprio la zia. Ha pubblicato una sua foto sul suo profilo Instagram con un messaggio per i suoi follower. Sharon Stone nel post ha scritto:

Mio nipote, nonché mio figlioccio è stato trovato nel suo lettino in fin di vita. Ha un’insufficienza totale degli organi. Vi chiedo per favore di pregare per lui, l’unica cosa di cui abbiamo bisogno ora è un miracolo.

Con il passare dei giorni però, le condizioni del bimbo che avrebbe compiuto un anno il prossimo 8 settembre, sono peggiorate fino al suo decesso. L’attrice che era a Venezia per partecipare alla sfilata di Dolce & Gabbana, è tornata negli Stati Uniti per stare vicino ai suoi familiari.