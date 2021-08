Lutto per Sharon Stone, il nipotino River non ce l'ha fatta: è morto in ospedale

Un grave lutto ha colpito la famiglia dell’attrice Sharon Stone, il nipotino River dopo diversi giorni di ricovero, ha perso la vita. Doveva compiere un anno il prossimo 8 settembre. La zia doveva essere ospite alla sfilata di Dolce & Gabbana, ma ha dovuto dare forfait.

Un episodio drammatico è quello che ha colpito la star di Hollywood ed i suoi familiari. Per giorni tutti hanno sperato di ricevere buone notizie, ma la situazione del piccolo non è mai migliorata.

Stando alle informazioni rese note dalla stessa attrice, le condizioni del piccolo River Stone di circa un anno, erano davvero gravi. Sono stati proprio i suoi genitori a trovarlo in fin di vita nel suo lettino.

I dottori dopo il suo arrivo in ospedale, gli hanno diagnosticato un’insufficienza totale di organi. Infatti è entrato in coma e sin da subito i medici hanno fatto il possibile per aiutarlo.

È stata la stessa attrice ad informare i suoi follower di ciò che stava vivendo. Ha pubblicando una foto del bimbo sul suo profilo Instagram, chiedendo delle preghiere per lui. Nel post ha scritto:

Mio nipote, nonché mio figlioccio è stato trovato nel suo lettino in fin di vita. Ha un’insufficienza totale degli organi. Vi chiedo per favore di pregare per lui, l’unica cosa di cui abbiamo bisogno ora è un miracolo.

La tragica morte del nipotino di Sharon Stone

Il piccolo è il figlio di Patrick Stone, fratello minore dell’attrice e produttore cinematografico. La zia in questi ultimi giorni era a Venezia, poiché doveva essere l’ospite speciale per la sfilata di Dolce & Gabbana che si è tenuta la scorsa domenica 29 agosto.

Tuttavia, visto il peggioramento improvviso delle condizioni del piccolo, ha deciso di tornare negli Stati Uniti per stare vicino alla sua famiglia e al nipotino. Però, nonostante le cure il bimbo non ce l’ha fatta. I medici non hanno mai registrato dei miglioramenti e, alla fine, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

La zia, per ricordarlo, ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram, un video con diversi momenti che ha vissuto con il nipote. La maggior parte dei suoi colleghi hanno voluto scriverle un messaggio di cordoglio, per mostrare affetto e vicinanza a tutta la famiglia, colpita da un lutto tragico ed improvviso.