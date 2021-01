Il noto attore Bruce Willis cacciato da un negozio: “Ho sbagliato”. Cosa è successo

Numerose critiche contro il famoso attore di Hollywood Bruce Willis, dopo che è stato immortalato all’interno di una farmacia della California senza mascherina. A riportare la notizia, il giornale Page Six, che ha anche affermato che la star sarebbe stata ripresa da un farmacista e avrebbe poi lasciato il negozio, senza acquistare nulla.

Nell’immagine, l’attore indossava una giacca nera, una maglietta a righe, jeans e una sciarpa al collo, ma nessun dispositivo di protezione.

Credit: Page Six

Le scuse dell’attore Bruce Willis

Dopo essersi ritrovato in una bufera mediatica ed essere stato accusato di non rispettare le norme anti-contagio, in un periodo preoccupante per il paese, visto l’alto numero di contagi, Bruce Willis ha deciso di scusarsi. Ha lasciato una dichiarazione alla testata giornalistica People:

Si è trattato di un comportamento sbagliato. Cerchiamo di stare al sicuro e di continuare ad indossare la mascherina.

Credit: Page Six

L’emergenza sanitaria non perdona nessuno, nemmeno una star importante come lui. Indossare i dispositivi di sicurezza e mantenere la distanza, è ora di vitale importanza.

La situazione della California

La California ha registrato oltre 2 milioni di casi di Covid-19 e oltre 30 mila deceduti. Una situazione preoccupante, che richiede la massima precauzione della popolazione. Il principale motivo per cui l’attore è stato attaccato dal mondo del web. Di sicuro, ora ha imparato la lezione e dopo le sue sincere scuse, presterà più attenzione nell’indossare la mascherina.

La carriera dell’attore

Bruce Willis è un attore e produttore cinematografico americano-tedesco. La sua carriera è iniziata negli anni ’80, grazie alla comparsa in alcune serie tv.

Si è man mano fatto conoscere, fino ad ottenere ruoli da protagonista e a diventare una vera e propria star di Hollywood.

Negli anni ha interpretato ruoli in film comici, drammatici e d’azione.

Tra i suoi film più noti, ricordiamo: la saga di Die Hard, Pulp Fiction, Armageddon, Il sesto senso, Ocean’s Twelve, I Mercenari.