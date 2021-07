Il noto rapper andrà in riabilitazione: “Sono un alcolista. Inizierò un percorso contro le dipendenze”

Junior Cally si prepara ad iniziare un percorso di riabilitazione. Attraverso la sua pagina Instagram, infatti, il noto rapper ha ammesso di soffrire di una forte dipendenza da alcol e sesso. Per questo motivo, dunque, l’ex compagno di Valentina Dallari ha deciso di sottoporsi ad un intenso percorso di riabilitazione.

In occasione dell’annuncio dell’imminente uscita del suo nuovo album ‘Un passo prima’, Junior Cally ha fatto delle rivelazioni che hanno lasciato senza parole tutti i suoi fan. Tramite la sua pagina Instagram, infatti, il noto rapper ha annunciato di soffrire di alcune dipendenze e che inizierà presto un percorso di riabilitazione.

L’ex fidanzato di Valentina Dallari, infatti, ha svelato la sua forte dipendenza da alcol e sesso. Come da lui stesso dichiarato, tale dipendenza ha sconvolto e reso dolorosa la sua vita negli ultimi due anni. Da qui la decisione di iniziare un percorso di riabilitazione.

Queste le parole con cui il noto rapper ha fatto l’amara confessione:

E continuando nella sua rivelazione Junior Cally afferma:

E non parlo ‘solo’ del lockdown e delle difficoltà con le quali tutti abbiamo dovuto scontrarci nelle quattro mura di casa nostra. Pensavo di essere forte e solido a sufficienza per superarla facilmente e invece no, a distanza di quasi due anni mi ritrovo ancora qui a leccarmi le ferite. Non sono invincibile.