Junior Cally a Sanremo 2020. E la polemica impazza sui social network, tra chi difende la libertà di pensiero e chi attacca il cantante per le parole sessiste, discriminatorie, violente presenti nelle sue canzoni. Ma chi è Junior Cally e perché la sua presenza è oggi al centro di polemiche?

Il 28enne Junior Cally è un rapper romano. A dicembre Amadeus ha annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Ma solo oggi c’è chi chiede che non faccia parte della kermesse in onda sulla Rai. Tutta colpa del testo di una sua canzone dal titolo Strega, in cui si parla di femminicidi, insulti alle donne, violenza contro le donne…

I testi delle sue canzoni fanno discutere. Ma si sa fin dalla fine di dicembre che farà parte del cast di Sanremo 2020. Perché solo adesso è scoppiata la polemica?

Antonio Signore, questo il vero nome di Junior Cally, è un rapper romano di 28 anni. Esce con il primo singolo con questo nome nel 2017, ma qualche anno prima aveva provato a sfondare nel mondo della musica con il nome d’arte di Socio. Poi la scelta di non mostrare il suo volto, ma di esibirsi in pubblico con una maschera. Il suo genere è quello della trap di Sfera Ebbasta, della Dark Polo Gang…

Sarà a Sanremo 2020 con la canzone No, grazie, che pare abbia una forte connotazione politica.

Ecco il testo della canzone che è finita solo oggi sotto i riflettori per i suoi contenuti violenti:

[Intro]

Theodor Malkova

[Strofa 1]

Robin Hood, deruba ricchi

Malibù, limone a spicchi

Si fanno le storie con quaranta fighe

Ma poi arrivo io quindi tu non ficchi

Dentro al gioco, chiappe strette

Amici rapper, solo marchette

Voglio vedere la vostra faccia sopra i pacchetti delle sigarette

Sì, li ho uccisi tutti quanti io

Sì, li ho uccisi, signor maresciallo

Gliel’ho servita come han fatto loro

Gliel’ho servita sopra a un piatto caldo

Testa alta quando ti parlo

Guardami in faccia quando ti parlo

Mi hanno sfidato, è stata una cazzata

Come quando scopi e ti togli in ritardo

Lei si chiama Gioia, ma beve poi ingoia

Balla mezza nuda, dopo te la da

Si chiama Gioia perchè fa la troia

Sì, per la gioia di mamma e papà

Questa frate non sa cosa dice

Porca troia, quanto cazzo chiacchera?

L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa

C’ho rivestito la maschera

[Ponte]

Vieni a vedere che bella la Luna da sopra i palazzi

Siamo la voce della libertà per questi ragazzi

Sono la strega che fa

Sono la strega che fa

Sono la strega che fa “Shu-shulala!”

[Ritornello]

Siamo le streghe libere di bere per tutta la noche (ya, ya)

Beviamo, cantiamo, corriamo, moriamo veloce (ya, ya)

Ci bruciano in piazza, ma tanto lo sai che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

[Strofa 2]

La gente che giudica, piccola

Dentro il cervello, frà, briciola

Rispondi a parole che bene assestate possono spezzare la loro mandibola

Ho fatto un’orgia frate dentro casa

Dentro casa, frate dentro casa

Ma a succhiarmi il cazzo non c’erano grupie ma metà della scena italiana (ya!)

Comandati, frate schiavizzati dagli apparecchi digitali

Medici privati costano troppo

Come cazzo faccio coi medicinali?

Fanculo lo stato, fanculo l’Italia

Fanculo ogni membro della polizia

Ci entro dentro con lo sguardo di mio padre che entra dentro una farmacia

[Ritornello]

Siamo le streghe libere di bere per tutta la noche (ya, ya)

Beviamo, cantiamo, corriamo, moriamo veloce (ya, ya)

Ci bruciano in piazza, ma tanto lo sai che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Siamo le streghe libere di bere per tutta la noche (ya, ya)

Beviamo, cantiamo, corriamo, moriamo veloce (ya, ya)

Ci bruciano in piazza, ma tanto lo sai che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

[Outro]

Che resuscitiamo…