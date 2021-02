Il noto rapper in ospedale: “Ho subito un piccolo intervento”

Il noto rapper napoletano Clementino ha pubblicato una foto in ospedale, preoccupazione tra i fan: ma lui rassicura

È bastata una foto in ospedale per generare una grande preoccupazione nei fan. Il noto rapper napoletano Clementino ha aggiornato i suoi profili social con una foto direttamente da un letto di ospedale. Cos’è successo?

Una risposta precisa non è ancora nota, tuttavia, il cantante sta bene ed è in forze. A descrivere la descrizione sotto la foto è stato proprio Clementino in persona che sembra rassicurare i fan: nessun pericolo, tutto apposto! Sotto la foto si può leggere:

Ieri ho subito un piccolo intervento ad Avellino. Tutt appost !! Vi leggo 💙 Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino.A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori 🌺

Grazie Dott Domenico Marra, Dott Pasquale Scafuri, e tutto lo staff medico e paramedico della Clinica Malzoni Avellino.💙🙏. Intanto vi aspetto alle 21 su Rai2 per “Stasera tutto è possibile”

Ovviamente, il primo pensiero è stato il Covid-19, tuttavia, questa volta il virus non c’entra. E da una parte per fortuna, visto che sembra essere già andato tutto per il meglio. Il rapper è pronto anche a tornare a lavoro.

L’appuntamento in televisione è previsto per il prossimo martedì, al timone del programma c’è l’ormai affermato conduttore Stefano De Martino. A “Stasera tutto è possibile” rivedremo i cantante. Oltre a lui, gli ospiti del programma dell’Auditorio Rai di Napoli sono diversi: Biagio Izzo, Francesco Paloantoni e Vincenzo De Lucia. Ma ancora, tra i super nomi spuntano Sergi Friscia, Andrea Delogu, Barbara Goria, Gianluca belli, Paola di Benedetto e Anna Capasso.

Insomma, tutto bene quel che finisce bene. Da poco Clementino ha potuto riabbracciare anche Joseph Capriati, anche lui reduce da una brutta esperienza in ospedale dopo l’accoltellamento da parte del padre.