Il giovane cantante ricorre nuovamente alla chirurgia per ritoccare il visto

È stato molto criticato per la sua decisione di ricorrere alla chirurgia plastica. Lui, però, non ha mai dato ascolto alle critiche ed oggi appare nuovamente con uno scatto che mostra il suo volto dopo un’operazione chirurgica. Stiamo parlando di Cristian Imparato che ha deciso nuovamente di ricorrere alla chirurgia per fare delle modifiche al suo volto.

Questa volta ha dato davvero una bella ritoccata al suo aspetto, dall’addome fino al volto. Cristian Imparato si mostra sui social con uno degli scatti, secondo lui, peggiori. Il vincitore di Io Canto non prova alcuna vergogna. Il volto tumefatto e gonfio sono i principali segni che si osservano nel post pubblicato dal giovane cantante.

Queste sono state le sue prime parole al termine dell’operazione:

Mi sono ‘rifatto’ al contrario per sgonfiarmi. Volevo avere un aspetto più naturale possibile. Adesso mi aspettano dei giorni di convalescenza…un paio di giorni di riposo. Devo stare tranquillo.

Ha commentato così Cristian Imparato la decisione di ricorrere all’intervento di chirurgia plastica. Ovviamente, non sono potute mancare le critiche e i commenti negativi degli utenti che si sono interrogati sul perché di questa scelta da parte del cantante. Tra i tanti commenti possiamo leggere il commento di Guendalina Canessa che ha scritto così al giovane cantante:

Qualsiasi cosa tu abbia fatto… non be avevi bisogno.

Accanto alle critiche e al disaccordo riguardo la scelta di Cristian Imparato di ricorrere nuovamente alla chirurgia plastica, non sono mancati coloro che hanno preso le difese del giovane. Tra questi, possiamo leggere un commento di un utente:

Se avessi potuto fare la stessa cosa post cortisone/crohn l’avrei fatto… forza.

Ovviamente, non è tardata ad arrivare la risposta del vincitore di Io Canto che ha così ringraziato il suo sostenitore:

Tu che mi capisci. Dovrebbero farti santo.

Nonostante il volto tumefatto, Cristian Imparato sottolinea nelle Instagram Stories che sta abbastanza bene anche grazie al suo compagno che si sta prendendo cura di lui in questo momento di convalescenza.