Il padre della nota cantante è stato picchiato selvaggiamente in un bar: “Preso per il collo, ha ricevuto un pugno”

La nota cantante Syria ha denunciato sui social un fatto che riguarda suo padre Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri. Il padre della cantante è direttore artistico di Radio Italia anni ’60. L’uomo è stato vittima di un episodio davvero grave, denunciato poi da Syria sui social.

Stando a quanto riportato dalla nota cantante, suo padre è stato preso di mira da un avventore al quale aveva chiesto gentilmente di indossare la mascherina. Davvero un brutto episodio per l’uomo che ha riportato un trauma facciale ed è stato dimesso dal pronto soccorso con dieci giorni di prognosi.

Sono queste le parole con cui Syria ha denunciato l’accaduto e con cui ha raccontato la brutta disavventura di suo papà:

Mio padre è stato preso per il collo e ha ricevuto un pugno da un signore che si aggirava per il bar Vanni a Roma, senza mascherina.

Dunque il padre di Syria, Luciano Cipressi, avrebbe chiesto gentilmente di indossare la mascherina ad un uomo il quale non ha reagito bene alla richiesta del 73enne.

La lite in cui è stato coinvolto l’artista è costata all’uomo un trauma facciale e dieci giorni di prognosi. Ma Syria, nella sua denuncia sui social network, afferma:

Insomma, per una sollecitazione di civiltà, ha ricevuto in cambio un gesto di inciviltà. Sono molto dispiaciuta per mio padre ed è superfluo specificare lo spavento che ci siamo presi in famiglia.