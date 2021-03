Il piccolo principe è nato! Gioia infinita per la Royal Family

Gioia immensa nella famiglia reale svedese. Dopo 9 mesi di ansia e paura dovuti anche al contagio da Covid-19, la principessa Sofia Hellqvist ha dato alla luce il suo terzo bambino insieme a Carl Philip di Svezia. Lo scorso 26 marzo, infatti, sull’account ufficiale della famiglia reale, è comparsa la prima foto del piccolo Julian Herbert Folke, il settimo in linea di successione al trono.

Come accade spesso per tutti i personaggi noti dello spettacolo, anche la famiglia reale svedese ha deciso di presentare il nuovo arrivato, pubblicando un dolcissimo scatto sul profilo ufficiale Instagram.

Si tratta del terzo figlio maschio per i principi Sofia Hellqvist e Carl Philip di Svezia. Dopo i piccoli Alexander e Gabriel, è arrivato quello che i neo genitori tris hanno presentato come “Prins Julian“.

Come da tradizione, ad annunciare il nome completo e il titolo nobiliare dell’erede, ci ha pensato successivamente il nonno Re, Carl Gustav.

Oltre al bellissimo primo piano del bimbo, diffuso direttamente dai nei genitori, sono circolate anche altre foto scattate da alcuni giornalisti direttamente fuori dalla clinica di Stoccolma dove il piccolo Julian è venuto al mondo.

Sofia e Carl Philip sono stati immortalati mentre uscivano dall’ospedale in abiti casual e mano nella mano, insieme all’ovetto che conteneva il terzo arrivato in famiglia.

Per Sofia, mamma di Julian Herbert, la gioia dopo la paura

Il piccolo Julian Herbert Folke pesa 3.22 kg, è lungo 49 centimetri e gode di un ottima salute, così come sua mamma.

Stando alle foto scattate subito dopo il parto, si direbbe che tutto è filato liscio, al contrario della gravidanza stessa.

A fine novembre scorso, infatti, entrambi i genitori del royal baby erano risultati positivi al Coronavirus. Contemporaneamente era arrivata la notizia della dolce attesa che sì, è stata festeggiata e annunciata con enorme gioia, ma ha portato con sé anche un po’ di ansia e paura.

Fortunatamente, Sofia non ha sofferto molto nel periodo in cui è stata positiva al virus e non ha avuto gravi sintomi. Dopo essersi negativizzata, tutto è proceduto nel migliore dei modi.

Sofia, ex modella 36enne, Carl Philip, secondo genito del Re di Svezia e i piccoli Alexander e Gabriele ora potranno godersi e coccolare il nuovo arrivato con tutta la serenità del mondo.