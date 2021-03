La Famiglia Reale risponde a Meghan Markle e Harry con un comunicato stampa

La Famiglia Reale ha sicuramente risentito di quanto riportato nel salotto di Oprah Winfrey. Harry e sua moglie Meghan Markle non ci sono andati leggeri e hanno sicuramente aperto il vaso di Pandora, i due hanno rilasciato dichiarazioni molto pesanti sui loro (ex) parenti.

Quello che ha fatto preoccupare di più sono le accuse di razzismo mosse da Meghan Markle. L’attrice americana ha raccontato di aver subito delle fortissime ripercussioni per il colore della sua pelle, allo stesso modo la gravidanza non è stata facile.

Sembra che qualcuno, nella Famiglia Reale, abbia fatto pressioni per vedere il colore della pelle del piccolo Archie, il primogenito avuto dalla coppia. Il comunicato stampa diffuso dalla Royal Family riporta queste parole:

L’intera famiglia reale è molto dispiaciuta dall’apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni, per Harry e Meghan. Le questioni sollevate, soprattutto quelle riguardanti la razza, sono allarmanti. Se alcuni ricordi possono differire, saranno comunque presi assolutamente sul serio e discussi in famiglia in maniera privata. Harry e Meghan resteranno due membri molto amati della nostra famiglia.

Sembra però che la Regina Elisabetta non abbia voluto firmare questo comunicato stampa. Come mai? La reale al momento non ha risposto direttamente alle parole di Harry e Meghan Markle.

Al momento la coppia è in attesa del secondo figlio e si godono la loro privacy in America. Il Principe Carlo sembra non rispondere neanche più al telefono: non ci sono molto dubbi. La rottura sembra definitiva, ancora da capire cosa ne pensano Kate Middleton e il principe William!