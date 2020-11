John Travolta ha pubblicato una foto per il compleanno di Benjamin: il primo dopo la morte di mamma Kelly

L’attore John Travolta ha pubblicato un dolcissimo scatto mentre abbraccia suo figlio Benjamin, come gesto di augurio per il suo decimo compleanno. Per il bambino è il primo compleanno senza l’amore e l’abbraccio della sua mamma, Kelly Preston. La nota attrice è morta a luglio di quest’anno, dopo una lunga battaglia contro il cancro.

La famiglia aveva scelto di tenere nascosta la malattia, perché Kelly Preston voleva combatterla nella sua privacy, circondata dall’amore dei suoi cari. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella vita dei suoi figli e di suo marito John. Per diverso tempo, l’attore è scomparso dai social, chiedendo rispetto per il suo dolore.

Ieri, è tornato a pubblicare un nuovo bellissimo post. Una foto sua e del piccolo Benjamin. Un padre che stringe a se il suo bambino, come a volerlo proteggere da tutto.

Buon 10° compleanno mio meraviglioso Ben! Ti amo!

Anche la sorella maggiore, Ella Travolta, ha voluto dedicare un post sul suo profilo Instagram, al suo adorato fratellino:

Buon compleanno Benjamin! Al ragazzo più dolce del mondo, sono così fortunata ad averti nella mia vita. Anche se sono la tua sorella maggiore, tu continui ad insegnarmi tanto ogni giorno. Sei il mio migliore amico e io ti amo da morire.

John Travolta e il post per il compleanno di Kelly Preston

John Travolta ha pubblicato un altro commovente post lo scorso 13 ottobre, il giorno del compleanno della sua defunta moglie. Ha scelto di mostrare al mondo una foto del loro matrimonio, scattata nel 1991 presso l’Hotel de Crillon di Parigi, affiancata ad una dei suoi genitori, sempre nel giorno delle loro nozze.

