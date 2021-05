Il Principe Harry ammette: “Ho fatto uso di alcol e droghe”

L’ex Principe Harry e consorte, Meghan Markle, hanno ormai preso le distanze dalla Famiglia Reale, ma fanno ancora parlare molto di loro. Ormai affermati negli Stati Uniti, la coppia ha rilasciato un’intervista che ormai tutti conosceranno a Oprah Winfrey, in seguito a quella comparsa il Duca ha continuato a collaborare con la conduttrice.

La conduttrice Statunitense ha infatti dato il via ad una serie tv incentrata sula salute menale, con lei in questo progetto anche il Duca di Sussex che ha rilasciato lui stesso un’intervista. Dopo le dichiarazioni di Lady Gaga anche Harry ha qualcosa da dire.

Il passato doloroso risale al periodo dopo la morte di Lady Diana, il ragazzo non ha mai superato il trauma e per dimenticare si è gettato sull’alcool e sule droghe:

Il venerdì o il sabato bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana. Bevevo e prendevo droghe non perché mi divertissi ma per sentire meno. Cercavo di nascondere il dolore. Dai 28 ai 32 anni è stato un periodo da incubo nella mia vita, impazzivo ogni volta che saltavo in macchina e ogni volta che vedevo una telecamera. Volevo bere, prendere droghe.

Quel periodo il Principe Harry era totalmente insofferente anche verso i media, la vita da personaggio pubblico gli stava stretta e continuava a gettarsi sulle sostanze: “Volevo cercare e fare cose che mi facevano sentire meno come mi sentivo… ma lentamente ho preso coscienza. Ero da solo a bere non perché mi piaceva, ma perché stavo cercando di nascondere qualcosa”.

La sofferenza si è protratta poi per anni, ma per lungo tempo la Famiglia Reale ha deciso di evitare il problema, forse troppo occupata a designare un’immagine pubblica della famiglia perfetta.

Pensavo che la mia famiglia avrebbe aiutato, ma ogni singola domanda, richiesta, avvertimento, qualunque cosa, è stata accolta con un silenzio totale. Quando io e William chiedevamo conto a nostro padre del gelo della famiglia lui rispondeva: ‘Beh, è stato così per me e quindi sarà così anche per voi’. Non ha senso. Solo perché tu hai sofferto non significa che i tuoi figli debbano soffrire”.