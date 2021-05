La conduttrice statunitense più amata al mondo, Oprah Winfrey, ha lanciato un format televisivo che tratta uno dei temi più delicati: quello sulla salute mentale. Protagonista del primo episodio è stata Lady Gaga, la cantante ha raccontato un periodo tremendo della sua vita.

Si tratta del periodo della sua adolescenza, l’artista aveva solo 19 anni quando ha subito delle brutali violenze fisiche. Di quei giorni aveva già parlato in passato, ma quello che non aveva mai raccontato è quanto accaduto dopo le violenze.

“Sono rimasta incinta dopo le violenze, poi sono stata scaricata all’angolo della strada.”. In quel periodo, Lady Gaga era in un periodo in cui era colta da attacchi psicotici e commetteva atti di autolesionismo.

Avevo 19 anni e lavoravo nell’industria musicale. Un produttore mi disse ‘Spogliati’ e io ho detto no. Me ne andai. E mi disse che avrebbe bruciato tutta la mia musica. Non smetteva di chiedermelo, mi sono sentita paralizzata. Non lo ricordo neanche. Non sentivo più il mio corpo. Sono passata dal sentire dolore all’essere del tutto intorpidita.

Il racconto della gravidanza: “La persona che mi ha stuprata mi ha scaricata davanti a casa dei miei genitori, incinta. Perché stavo vomitando e stavo male. E non dirò chi è. Capisco il movimento MeeToo, capisco che alcune persone si sentono a proprio agio a parlarne, io no, non voglio affrontarlo mai più”.

La donna ha provato a superare quel tremendo periodo, solo pochi anni dopo è arrivato il successo, ma i ritmi della sua carriera musicale non aiutavano il suo benessere mentale.

Il format di Oprah Winfrey è stato prodotto a quattro mai con l’ex principe Harry: è possibile vederlo su Apple TV.